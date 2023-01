Las trenzas efecto costura de Georgina Rodríguez

Aunque para diferente ya ha sido la combinación de prendas que ha elegido la hispano-argentina, pues acostumbradas a verla enfundada en estilismos completamente elegantes e impecables, el look que ha escogido para el 'debut' de Ronaldo, ha sido una sorprendente mezcla entre un estilo urbano y elegante. Fiel a sus vaqueros 'skinny' con los que lucir curvas, Georgina ha escogido como parte superior una camiseta del equipo de fútbol de su marido (con el nombre de este y número de jugador) para que se convierta en la pieza más llamativa del look por su color amarillo. En cuanto al calzado, la modelo no ha dudado en subirse a unos 'stilettos' con tacón de aguja en color 'nude' con el que ha conseguido ese toque de estilo, junto al abrigo de pelo que se ha puesto encima de la camiseta.