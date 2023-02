Georgina Rodríguez confirma el gorro de pelo como accesorio del momento

Salvo que estuvieras preparando la maleta para un viaje al Polo Norte, seguramente no te plantearías ponerte un gorro con pelo. Es algo así como la gabardina: parecía que solo podías llevarla en Londres o te iban a mirar raro; y tres cuartos de lo mismo con los abrigos de pelo en su momento. Pero no: ni lo uno ni lo otro. Al menos ya no en los tiempos que corren, donde el gorro de pelo es la tendencia del invierno más vista en Instagram. Eso sí, no es un gorro de pelo cualquiera, sino la evolución del bucket hat, accesorio de moda los dos últimos veranos. La última en subirse a este tren ha sido Georgina Rodríguez.