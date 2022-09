Georgina Rodríguez impresiona en Venecia con un look inspirado en Audrey Hepburn

La jaquesa ha lucido un llamativo 'chocker' con incrustaciones de piedras preciosas y diamantes a juego con cada uno de sus looks

Todo aquel o aquella que acude en calidad de invitado o invitada al Festival de cine de Venecia es muy consciente de que cada uno de sus movimiento se miran con lupa. Los fotógrafos, deseosos de encontrar el plano perfecto en su alfombra roja, demuestran la misma actitud fuera de ella, en el momento en el que las estrellas bajan de sus correspondientes embarcaciones. Es entonces cuando se multiplican los flashes para encontrar el mejor plano de estilismos que, aunque no se lleven a los 'photocalls' también son dignos de pasar a la historia.

Uno de ellos podría ser perfectamente el elegido por Georgina Rodríguez para llegar al festival, que escogió un conjunto de dos piezas en color blanco firmado por Genny, marca de la que es imagen y para la que ha colaborado como imagen de la campaña otoño/invierno 2022-2023. Este 'look' se compone de una camiseta larga, con manga larga, hombreras y cuello cerrado, con un particular estampado de serpiente muy sutil, que ha combinado con un pantalón a juego, con bajo acampanado y una abertura final. En este caso, ha preferido llevar el pelo recogido en una coleta alta y pulida y un maquillaje muy natural, con tonos melocotón.

No obstante, uno de los detalles que no ha pasado desapercibido han sido los complementos escogidos para la ocasión, ya que ha lucido joyas XXL de Pasquale Bruni, esto es, tanto anillos como pendientes, alargados y de formato oval. No obstante, lo más sorprendente de esta propuesta ha sido su 'chocker', una pieza de oro rosa con ágata, nácar y diamantes que interpreta la flor icónica de esta firma de lujo. Lo mejor de todo es que Georgina sorprendió por la noche con un modelo exactamente igual, pero en lugar de lucir pedrería en color blanco, esta ha ido a juego con el resto de su propuesta estilística.

Para la alfombra roja de la presentación de 'Tar', la última película de Cate Blanchett, la jaquesa ha llevado un estilismo inspirado en Audrey Hepburn que ha dejado sin palabras tanto a los fotógrafos como al resto de invitados del evento. En primer lugar, cabe destacar el vestido satinado en color negro con cuello 'halter' y una amplia abertura lateral que dejaba ver su pierna casi al completo. Firmado también por Genny, este vestido de corte 'midi' ha dejado también al descubierto su espalda, en la que no han faltado detalles de joyería. En concreto, una cadena de oro que parte de su cuello, rodea sus brazos y se cruza en la parte posterior.

Una vez más, Georgina ha llevado complementos de Pasquale Bruni, que se han complementado con una propuesta de maquillaje y peluquería, como poco, sorprendente. Para ello, Georgina se ha puesto en manos del estilista Jesús de Paula, que ha recreado un 'look' de cabello icónico e inspirado en Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes', "dándole un giro actual, pero a la vez que transmitiera esa esencia de cine clásico", en palabras de su creador. De ese modo, no han faltado ni el recogido en la parte alta de la cabeza ni el característico flequillo de la actriz en la película.