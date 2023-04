Este es el truco para conseguir una piel luminosa y sedosa que ha conquistado a TikTok

Seguro que lo has visto en varias ocasiones en redes sociales, porque de verdad que está siendo un producto de 'make up' que está revolucionando. ¡Y no es para menos! De hecho, es que podemos decir que se ha convertido en una estrella de TikTok y no hay 'haul' de belleza en el que no haga acto de presencia. Sí, es un iluminador y cuando lo pruebes cambiará tus creaciones para siempre. ¿Sabes ya de cuál hablamos?