El truco para conseguir el ‘eyeliner’ perfecto lo encontrarás en Zara

Lo cierto es que está claro que no hay nada que se le resista a la marca gallega. Parecía imposible crecer más, de hecho, su éxito sin precedentes se estudia, incluso, en Harvard. Sin embargo, la familia Ortega se guarda siempre un as bajo la manga y su línea de belleza está despertando auténticas pasiones, casi al mismo nivel que sus colecciones de ropa. No dejan de sorprendernos con lanzamientos maestros: perfumes –en los que han colaborado, incluso, con Jo Malone–, sombras que se trabajan a la perfección, bases en mil y un tonos, coloretes en barra que se han hecho virales, pestañas postizas de todo tipo...