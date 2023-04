Así son las tiendas físicas de Zara Beauty en España donde puedes comprar la colección de maquillaje

Para empezar, la colección ya está disponible tanto en la página web como en la 'app' de Zara. Y la apuesta es realmente interesante, no solo por el aspecto de su tienda 'online' (minimalista y sobrio, siguiendo la línea del 'packaging' de los productos), sino también por el 'try on' virtual que han habilitado. Se trata de una especie de probador 2.0. a través de la pantalla. para comprobar cómo te sienta su maquillaje antes de comprarlo (algo especialmente atractivo en tiempos de Covid). ¡Alucinante!