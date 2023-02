Foxy Eyes: cómo conseguir la mirada felina en tus ojos

2. Jugando con las cejas. Tranquila, no vamos a insistir en que las rasures, pero sí que puedes cambiar un poco el diseño de tu ceja a la hora de depilarla para simular un efecto lifting. Intenta que no sean muy redondeadas. Ni tampoco muy picudas. El término medio perfecto lo tiene Kendall Jenner, que cuenta con unas cejas pobladas que enmarcan sus foxy eyes. Si no, desde Maybelline nos dan un truco para las más pro con los pinceles: camufla la zona de la cola con un par de capas de corrector y dibuja después el final de la ceja de forma ascendente. No te aseguramos que el resultado sea el más natural del mundo, pero anímate a probar, porque quizá te sorprendes.