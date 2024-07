Este es el truco infalible para saber si te queda mejor el pelo corto o largo

Eso sí, no podemos concluir este artículo sin incluir otra máxima universal: las reglas están para romperlas. Por tanto, si te apetece recrear ese ‘pixie’ ideal o cortar por lo sano y probar cómo te quedaría el famoso ‘clavicut’, no lo dudes y ponte en manos de los profesionales para lograr el "pelazo" de tus sueños. No olvides que el pelo crece y que, al fin y al cabo, si al final no te gusta o no te ves con este peinado, en unos meses volverás a tenerlo como antes. Recuerda que quien no arriesga no gana y que, en este caso, no sirve de nada quedarse con las ganas.