El nuevo e inesperado uso del agua micelar en tu rutina: estamos en ‘shock’ con este truco

Por supuesto, si hay algo que llama la atención son aquellos ‘reels’ que tratan sobre temas de belleza. Y es que, no cabe duda de que los trucos ‘beauty’ se han impuesto como los grandes virales. Sobre todo, aquellos que son capaces de dejarnos en ‘shock’ por su facilidad y, sobre todo, por su utilidad. Eso ha ocurrido con la última técnica revolucionaria que arrasa en la plataforma: sustituir el champú en seco por el agua micelar. Sí, has leído bien. Si eres de las que prefiere recurrir a este tipo de productos para espaciar los lavados, parece que tu desmaquillante habitual puede convertirse en tu mejor aliado para lograrlo. Además, teniendo en cuenta que son muchos los que se pronuncian en contra de los productos en polvo, esta alternativa parece más que apetecible. De hecho, ya hay una dermatóloga que se ha pronunciado al respecto: «me parece una opción más interesante que el champú en seco. Por una parte, porque no deja residuo y, por otra parte, porque contiene micelas que, realmente, absorben esa suciedad». Eso sí, advierte de que debe ser una solución ocasional.