Las trenzas más originales que probar de una vez por todas este verano

Puede que el verano no sea la mejor época para nuestro cabello porque sufre los efectos del sol, el cloro, la arena y la sal de mar; pero sí que lo es para la experimentación, lo que significa que no hay momento más propicio que este para salir de la zona de confort. Y no lo decimos solo porque es una ocasión genial para un buen corte de pelo sino porque lo es también para probar todos esos peinados que durante el resto del año no te atreves a poner en práctica. Especialmente los que tienen las trenzas como protagonistas ya que estas son de todo menos aburridas.