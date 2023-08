El producto viral en TikTok de Mercadona que domina los 'baby hairs'

A lo largo del verano reconocemos ser muy fans de llevar el pelo recogido. En realidad, todo el año, pero en verano con la subida de temperaturas y los planes playeros buscamos la forma de llevar el pelo de la mejor forma posible para, sobre todo, no pasar calor. La humedad, tener siempre el pelo mojado y los efectos del sol, hace que nuestro pelo se vea seco, quebradizo y en muchísimos casos encrespado. Y no, no sabemos qué hacer con el pelo, así que coleta. ¿Eres de las nuestras? Pues este verano seremos las mejor peinadas de la playa gracias al producto que ha revolucionado TikTok y que podemos encontrar a un precio muy asequible en Mercadona.