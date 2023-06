Así cambia tu pelo cuando empiezas a usar un champú sin sulfatos

Es necesario hacer una aclaración importante: el hecho de que un champú no tenga sulfatos, no significa que no vaya a limpiar el pelo correctamente, éste contendrá otros agentes detergentes (probablemente más caros) que aunque formarán menos espuma, seguirán siendo efectivos. Eso sí, si te decides a usar un champú sin sulfatos, es importante que tengas en cuenta que también deberías evitar el uso de siliconas en el cabello (especialmente la dimeticona, muy utilizada en cremas de peinado y mascarillas) porque resultan muy difíciles de desincrustar sin contar con este ingrediente.