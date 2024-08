¿Cuáles son los tipos de flequillo que mejor sientan si tengo la cara redonda? Hablan los expertos

"En primer lugar, la cantidad de pelo y volumen en la zona para poder trabajarlo bien, y en segundo lugar, los rasgos faciales, no todos quedan bien a todas", señala el experto. Mientras que, por ejemplo, los flequillos rectos muy cortos, no son una buena elección para quienes tienen el rostro alargado porque tan solo potenciaría el largo, aquellos ladeados se alzan como la apuesta ganadora para quienes cuentan con un rostro cuadrado porque afinan las facciones de forma inmediata. Pautas que gran parte de la población desconoce y que sin determinantes para no errar con el corte, y que siempre debemos consultar a un experto antes de tomar la decisión.