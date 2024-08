Los colores de pelo que favorecen a todas y triunfan en las peluquerías este 2024

¿Sabías que un simple color de pelo o un tinte en concreto puede restar años? Elegir bien el color que vamos a llevar en la melena es determinante para la imagen que vamos a mostrar al exterior y, por supuesto, para el brillo que queremos conseguir para vernos guapas en todo momento. Si bien a fecha de hoy hay múltiples tonos, la gama no deja de crecer, hay opciones que no se adaptan a nuestras facciones, al tono de nuestra piel e incluso el de los ojos, de ahí de la importancia de saber dar con el adecuado y no fallar en el intento. ¿Nos dejamos llevar por los tonos de cabello que son tendencia o apostamos por los clásicos? Ahí está la duda.