'Kitty haircut' llega para quedarse: rejuvenece 10 años y es el corte de pelo más fresco del verano

Necesitas un cambio de look. Lleva rondando esto en tu cabeza desde hace ya un tiempo, pero es ahora cuando crees que ha llegado el momento de pasar por peluquería. Has estado investigando tendencias en cortes de pelo y lo que tienes clarísimo es que buscas un corte fresco, que te ayude a superar la temporada y que, de verdad, te favorezca. No eres mucho de arriesgar con tus cortes, por eso la tendencia ‘Kitty cut’ es justo todo lo que buscas este verano.