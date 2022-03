Sydney Sweeney, Cassie en Euphoria, también se pasa al pelirrojo

La actriz ha cambiado radicalmente de look al abandonar su melena rubia y transformarla en una similar a la que desde hace poco luce Zendaya.

Julia García

La dictadura del rubio ha terminado. Después de años en los que las melenas claras eran las más deseadas dentro y fiera de nuestras fronteras, las tornas parecen haberse dado la vuelta por completo. Ahora, hasta las poseedoras de emblemáticos cabellos platino, han decidido dar el paso y abandonarlas aunque sea de manera momentánea. Billie Eilish, Hailey Bieber o Ester Expósito son algunos ejemplos de mujeres que han hecho que la "fiebre blondie" pase a ser historia y el castaño se convirtiera en tendencia.

Pero no creas que este tono asociado a la naturalidad y la discreción es el único que se demanda en las peluquerías en lo que llevamos de 2022. El pelirrojo ha pasado a ser un gran rival en este sentido, sobre todo después de que celebrities como Gigi Hadid o Kendall Jenner sorprendieran al mundo con sus respectivas melenas cobrizas. A estas se unió recientemente Zendaya dejándonos con la boca abierta tras su transformación y ahora se ha incorporado al club una de sus compañeras de Euphoria: Sydney Sweeney.

A sus 24 años, la encargada de dar vida a Cassie en la serie de televisión creada por Sam Levinson es uno de los rostros más famosos del momento. Forma parte no solo del elenco de la mediática ficción de HBO MAX, también de The White Lotus y seguro que su cara te suena también tras haberlo visto en The Handsmaid tale o Sharp Objects, entre otras producciones.

Su nombre está de lo más solicitado en la pequeña y la gran pantalla, de ahí que haya sido una de las invitadas a la gala de los Film Independent Spirit Awards que ha tenido lugar en Santa Mónica, a la cual ha acudido presumiendo de nuevo look enfundada en un vestido sin mangas de largo midi con flores bordadas firmado por Miu Miu.

Un diseño color gris gracias al cual brillaba por encima de todo su recién estrenada melena pelirroja, la cual, peinada suelta, con suaves ondas y flequillo abierto, confirma una de las grandes tendencias capilares de cara a la primavera.

El resultado es un cabello brillante y repleto de matices con el que la intérprete ha mostrado una nueva y favorecedora versión de si misma que rebosa personalidad.