Zendaya ha cambiado de look y ahora es pelirroja

La actriz ha sorprendido con una imagen muy diferente en plena promoción de Spider-Man: No Way Home.

Julia García

"Era hora de un cambio". Esta es la frase que acompaña la última de las fotografías que Zendaya ha compartido con sus millones de seguidores hace tan solo unas horas en los stories de Instagram.

Se trata de un selfie en el que se ve a la actriz con un vestido de volantes, con unos finísimos tirantes y un suave estampado floral en tonos morados y rosas a juego con un maquillaje en el que destacan los labios cargados de volumen una sombra de ojos en esos mismos colores. Una imagen que no nos hubiera llamado especialmente la atención de no ser por el nuevo aspecto que luce su pelo ajeno a algunos de sus recursos más frecuentes como son las trenzas largas, los rizos naturales o los trabajados recogidos.

Aquí lo luce un poco más corto de lo habitual, peinado suelto y liso con raya en medio y, lo más importante, con un color que no es el suyo habitual. ¡Menudo cambio de registro!

Un tono castaño rojizo ha sido el escogido para lograr este cambio de look tan sorprendente. La protagonista de Euphoria ha dejado atrás su cabello oscuro para probar suerte con un pelirrojo repleto de matices al más puro estilo MJ, el personaje de los cómics al que precisamente da vida en Spider-Man: No Way Home, la película que acaba de estrenarse en todo el mundo. De hecho, su antecesora Kristen Dunst ya lució un cabello muy similar aunque de un rojo más intenso cuando era ella quien se metía en la piel del amor del hombre araña en las películas junto a Tobey Maguire.

Un guiño a Spider-Man

Esta nueva entrega de esta saga sobre uno de los superhéroes más famosos comparte Zendaya planos junto a su pareja, el también actor Tom Holland, con quien está viajando en las últimas semanas por todo el mundo para presentar la cinta. De hecho, durante esta gira promocional nos está regalando increíbles estilismos de toda índole ya sea con medias repletas de brillantes, con diseños escultóricos, con trajes o vestidos de infarto con antifaz incluido.

Un despliegue digno de una estrella como ella, que para algo ha sido elegida icono de la Moda de Alfombra Roja en el año 2021 en la última edición de los premios otorgados por el CFDA.