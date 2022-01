Sydney Sweeney ('Euphoria') habla sobre el estigma de las actrices que se desnudan en el cine

La actriz ha reconocido que las impresiones no son las mismas cuando es un hombre quien se quita la ropa

Noelia Murillo

'Euphoria' es una de las series más vistas de la historia de HBO Max y eso se debe, además de por el gran tirón que tienen sus actores, por su capacidad para sorprender a los espectadores. Esto ocurre, especialmente, en la segunda temporada de la serie, que ya es posible verla en la plataforma y que en cierto modo procede a un cambio radical de su narrativa.

Y es que ya lo aconsejó Zendaya hace unos días a través de su cuenta de Instagram: este segundo pase de 'Euphoria' solo es apto para aquellos que se dejen sorprender, donde el misterio y el riesgo son claves. "Esta temporada, más incluso que la anterior si cabe, es profundamente emocional y tiene que ver con un tema que puede ser complicado de ver", escribió a través de dicha red social.

¿Ya qué se estaba refiriendo realmente la también actriz de 'Dune'? Pues a que en los capítulos nuevos iban a ser bastante habituales temas delicados, como drogas o desnudos. Precisamente sobre esto último ha querido hablar otra de las actrices del reparto, Sidney Sweeney, quien ha puesto el fono en los prejuicios que hay en el cine cuando se trata de desnudos femeninos.

Lo ha hecho en una entrevista reciente para The Independent, donde ha asegurado que su trabajo en la serie, donde interpreta a Cassie, es uno de los papeles que más orgullosa le hace sentir, a pesar de la cantidad de comentarios que recibe por meterse en la piel de dicho personaje, y lo ha comparado con otro de sus papeles más recientes.

"Con 'The White Lotus' sentí que por fin se reconocía el duro trabajo que he estado haciendo. Es algo que me ha molestado durante mucho tiempo. Estoy muy orgullosa de mi trabajo en 'Euphoria', creo que fue una gran actuación, pero nadie habla de ella porque me desnudo", ha señalado contundente, insistiendo en que el desnudo femenino es algo estigmatizado.

Y ha continuado: "Entonces, de repente, los críticos comenzaron a prestarme atención. La gente me adora. Dicen: 'Dios mío, ¿qué es lo siguiente que va a hacer?' Yo les decía: '¿Es que no has visto esto mismo en 'Euphoria'? ¿No lo viste en 'El cuento de la criada'?". Para Sidney, el hecho de haberse metido en el papel de Cassie le ha repercutido negativamente en el trato que recibe por parte de la industria y del público.

Así, ha llegado a afirmar en esta entrevista que tiene la sensación de enfrentarse a "un estigma contra las actrices que se desnudan en la pantalla", algo que, según la actriz, se nota en la pantalla "cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios, pero cuando lo hace una chica... es completamente diferente", ha rematado.