El consejo de Zendaya para ver la segunda temporada de 'Euphoria'

Ya está aquí la segunda temporada de Euphoria y, tal y como era de esperar, esta segunda entrega ha cubierto las expectativas de muchos de los fans de la serie que se engancharon desde que conocieron la producción, allá por 2019. Entonces, Zendaya causó gran sensación que solo ha ido incrementando durante estos años debido a su impecable gusto para posar en la alfombra roja.

Porque desde que apareció en esta serie de HBO, ahora disponible en HBO Max, la intérprete no ha dejado de trabajar en otras grandes producciones de renombre, como Dune o Spiderman: No Way Home. Con estrenos de esas características a la vista, tampoco ha defraudado en cuestiones de estilismo, ya que son muchos los diseñadores que quieren vestirla. De momento, ya lo han conseguido Alexander McQueen, Valentino o Tommy Hilfiger.

Ahora se encuentra en un momento importante para ella, con el estreno de la segunda temporada de la serie con la que muchos la conocimos y lo cierto es que no ha defraudado a muchos. Porque este drama adolescente se ha convertido en una de las mejores series de los últimos tiempos, además de las más vistas, ya que se ha vuelto aún más sombría, intensa y misteriosa.

De algún modo, podría decirse que ha madurado y sobre eso mismo ha querido hablar la actriz, quien ha advertido a sus seguidores sobre lo que puede suponer para ellos la visualización de esta segunda temporada de Euphoria. "Sé que ya he dicho esto antes, pero quiero reiterar que Euphoria es para una audiencia madura. Esta temporada, más incluso que la anterior si cabe, es profundamente emocional y tiene que ver con un tema que puede ser complicado de ver", ha insistido.

Conviene recordar que, además de por su trabajo en la gran y pequeña pantalla, la actriz ha recibido el aplauso unánime del público por detalles como este, puesto que por encima de todo siempre se ha mostrado muy honesta y concienciada con la diversidad de opiniones. Por ese motivo, ha pedido un favor a todos aquellos que no se sientan cómodos viendo la serie. "Ciudad de vosotros mismos y tened claro que, de cualquier manera, seguís siendo queridos y yo puedo sentir vuestro apoyo", ha dicho.

En esta segunda temporada vemos a su personaje, Rue, más implicada en el tema de las drogas y las adicciones. De ese modo, pasa de una adolescencia idealizada, en la que la inocencia marca el ritmo de los acontecimientos, a un desarrollo emocional más descarnado y realista. Por eso, creemos que Zendaya ha hecho bien en aclarar que la serie de Sam Levinson no está hecha para todo el mundo.

No sabemos si lo ha conseguido o no, pero si hay algo que sí ha salido a la luz es que, desde que saliese la segunda temporada de Euphoria, la plataforma en la que se emite sufrió un colapso tal que muchos de los espectadores tuvieron que esperar un poco para que se liberase el servicio y poder disfrutar de este contenido. ¡Es un fenómeno mundial!