Las grandes series que vuelven en 2022: 'Los Bridgerton', 'Euphoria', 'Stranger Things'...

En los próximos meses asistiremos a una gran cantidad de esperados reencuentros en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video o Movistar +.

SILVIA VÁZQUEZ

2022 promete ser un gran año para los seriéfilos. Tras el parón al que se sometió la industria a consecuencia de la pandemia y que obligó a retrasar los rodajes y las producciones de algunos de los títulos más importantes de los últimos tiempos, por fin podremos disfrutar de los nuevos capítulos de muchas de las grandes series de la actualidad. Estas son algunas de las más esperadas.

'Los Bridgerton' (Netflix)

La espera ha sido larga, pero el título que encabeza el ranking de series más vistas de la historia de Netflix regresa a nuestras pantallas el próximo 25 de marzo. Después del éxito de su primera entrega, centrada en la apasionada historia del duque de Hastings y Daphne, la trama se fijará ahora en los asuntos amorosos de Lord Anthony, el mayor de los hermanos Bridgerton.

Basándonos en las novelas de Julia Quinn (y en las fotos que se han filtrado del rodaje) todo apunta a que se viene una nueva dosis de bailes de alta sociedad, pastas, té... y escenas de pasión como las que engancharon al público la primera vez.

'Euphoria' (HBO Max)

La crítica solo ha tenido que ver el primer capítulo para calificar esta esperadísima segunda temporada de "brutal", "más grande y más intensa". En este episodio que HBO Max ha publicado el 10 de enero (el resto se irán añadiendo semana a semana) volvemos a encontrarnos con la cara más oscura de la adolescencia de Rue, interpretada por una magnífica Zendaya que transita entre drogas, sexo abusivo, problemas mentales, machismo, violencia... Ojo, promete ser aún más dura que la anterior.

'Better call Saul' (Movistar +)

La pandemia y un problema de salud de su protagonista retrasaron la producción de la sexta y última temporada de este 'spin off' de 'Breaking Bad', que algunos fans consideran incluso mejor que la serie original. De esta forma asistiremos al desenlace de la historia en la que Jimmy McGill/Saul Goodman se convierte en el abogado criminalista de Walter White. ¿La buena noticia? Que, gracias a su buena acogida, no se descarta la creación de un nuevo 'spin off' centrado en otro personaje.

'Stranger Things' (Netflix)

Todavía no hay fecha confirmada para esta cuarta tanda, pero todo apunta a que será en verano. Para mantener al máximo las expectativas hasta entonces, el director de la ficción ya ha asegurado que es "con muchísima diferencia, la más ambiciosa de todas las temporadas".

En ella Eleven y compañía (se suman al reparto cuatro nuevos jóvenes conocidos) seguirán enfrentándose a los misterios y peligros del Upside Down para resolver todas las preguntas que se han quedado abiertas, especialmente tras la escena postcréditos del último capítulo. No sabemos qué pasará con el Demogorgon, pero los primeros avances ponen los pelos de punta.

'La maravillosa señora Maisel' (Amazon Prime Video)

Más de dos años después de su último episodio la premiada ficción vuelve, por fin, el 18 de febrero. Ahora estamos en 1960 y Midge encuentra un trabajo con el que dar rienda suelta a su creatividad, pero este creará una brecha con sus seres más queridos. Además, se suman al elenco estrellas como Milo Ventimiglia y Kelly Bishop (ambos de 'Las chicas Gilmore').

'The Crown' (Netflix)

El peso de la corona británica recae en esta quinta temporada (que se espera para finales de año) sobre Imelda Staunton, la actriz que interpretará a la reina Isabel II y que llevará el timón de la trama, como ocurrió con sus antecesoras (Claire Foy y Olivia Colman). Por su parte será Elizabeth Debicki quien de vida a la Lady Di de finales de los 90 y principios de los 2.000, una de las etapas más duras de su vida, pero quizás la más recordada por la sociedad: cómo olvidar, por ejemplo, su famoso vestido de la venganza, sobre todo ahora que hemos visto en el cine la cara más oscura de la princesa de Gales en la película 'Spencer'.

'Westworld' (HBO Max)

El parque de atracciones más famoso de la ficción volverá a ser el escenario de la cuarta temporada (y los rumores aseguran que habrá todavía más entregas), para la que todavía no hay una fecha de estreno concreta y de la que apenas se han dado detalles. Si todo sigue su curso, ni siquiera podemos vaticinar quién formará parte del reparto ya que las apariciones sorpresa son una constante y, como ya sabes, las muertes no significan necesariamente la desaparición de un personaje (de hecho, se ha confirmado que Evan Rachel Wood seguirá formando parte del reparto, aunque Dolores haya fallecido).

'Peaky Blinders' (Netflix)

Publicado hace solo unos días, el tráiler de su sexta temporada ha sido la primera alegría seriéfila del 2022. La entrega final de 'Peaky Blinders' camina por los años 30 de una Europa de entreguerras que dará mucho juego al clan Shelby, especialmente después de la devastadora situación con la que nos despedimos de Tom la última vez. Según ha confirmado el creador, la podremos ver esta primavera.

'Outlander' (Movistar +)

La serie de premisa demencial (romance, viajes en el tiempo y kilts) inspirada en la saga de novelas románticas de Diana Gabaldón volverá el 7 de marzo con una sexta temporada de 12 episodios que se han retrasado por culpa de la pandemia y de los que se esperan fantasía, aventuras y altas cuotas de erotismo con todos los personajes principales. ¿Lo mejor? Que ya ha renovado por un séptima temporada.

Descubre también...