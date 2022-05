Peinados de novia: consejos para hacerlo tú misma

¿Has decidido peinarte tú misma el día de tu boda? Aquí tienes algunos consejos y trucos que nunca fallan para que tu peinado de novia sea todo un éxito.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Además del vestido, el maquillaje, los zapatos y las joyas, el peinado es una parte esencial del ritual de belleza de una novia. Es el toque final y debe elegirse y hacerse con cuidado. Sin embargo, si eres bastante apañada con el tema del pelo y has decidido hacerte tu propio peinado de novia, prescindir de un peluquero profesional es una opción tan válida como cualquier otra, aunque eso sí, vas a necesitar algunos truquitos para liberarte de la presión y que todo salga perfecto.

¿Cómo hacer que el peinado de novia dure todo el día?

Ante todo, la preparación del cabello es muy importante en este día tan especial, especialmente si quieres que tu peinado dure intacto todo el día. Así, lo primero que te vamos a recomendar es que no te laves el pelo el mismo día. ¿Por qué? Porque así el cabello no resbalará y el peinado se mantendrá mejor. Si tienes el pelo graso, lávalo el día anterior y si lo tienes normal o seco, dos días antes. Además, no dudes en utilizar productos de fijación y texturización como el spray o la laca para que tu peinado se mantenga durante mucho más tiempo. Ten la precaución de rociar el producto a una buena distancia, es decir, a unos 40 cm, para obtener un aspecto mucho más natural.

Si, por el contrario, no vas a decantarte por un recogido sino que quieres llevar el pelo suelto y ondulado, primero debes secar el pelo al máximo. A continuación, coge el rizador o la plancha y trabaja el pelo mechón a mechón. Ve fijando cada rizo con horquillas contra el cuero cabelludo, y una vez que los rizos se hayan enfriado, los sueltas y los fijas con un poco de laca.

Apuesta por los accesorios

Una vez que hayas elegido el peinado perfecto para ti, personalízalo añadiendo accesorios. Desde diademas, flores, abalorios, cintas, sombreros, diademas y pasadores, la elección es bastante amplia, así que anímate a divertirte y adoptar el look que quieras por un día. Son válidos tanto para el pelo suelto como recogido, y serán el complemento ideal a tu vestido y tus joyas.