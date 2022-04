¿Buscas sorprender con tu peinado de novia? Estos son los accesorios capilares que elevarán tu look nupcial

Para conseguir el peinado de novia perfecto solo tienes que añadir algunos accesorios para el cabello que marcarán la diferencia. Te damos un montón de ideas e inspiración para todos los tipos de novias y vestidos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Elegir el peinado de novia adecuado no siempre es fácil. Para que el resultado sea todo un éxito, es importante que coincida con el estilo del vestido de novia, pero también con la longitud y el tipo de pelo que tengas. Para inspirarte, seguramente no faltan ideas de peinados de novia para cabellos cortos, largos, lisos o rizados, pero una vez elegido el peinado perfecto para ti, es posible mejorarlo si nos centramos en los pequeños detalles y accesorios para el cabello que serán el toque final de tu look de novia.

Entre diademas, cintas para el pelo, pasadores, clips, peinetas, coronas, perlas, flores, pedrería o tiaras, la oferta de accesorios nupciales es bastante amplia. Descubre nuestra selección de los accesorios capilares más originales que te convertirán en la novia más elegante.

¿Qué accesorios capilares puedo llevar para mi peinado de novia?

Los accesorios para el cabello son muy variados, pero hay que saber qué accesorio elegir según el peinado que vayas a llevar el día de la ceremonia. Algunos complementos, como las coronas, dan un aspecto bastante bohemio que tiene la ventaja de poder llevarse en todos los tipos y largos de pelo. En un estilo similar, se encuentran las diademas y tiaras, que están muy de moda desde hace varios años, y que quedan genial en melenas sueltas, onduladas y naturales.

Si por el contrario, eres más de recogidos y vas a optar por uno, bien sea bajo o alto, el día de tu boda, tienes otras muchas opciones que añadirán un toque de fantasía y brillo a tu peinado. Es el caso de las peinetas y los accesorios joya individuales, que se pueden colocar fácilmente en un moño, un semi recogido o una coleta, y servirán para adornar tu peinado creando un diseño único, original y especial.

Otra opción para personalizar tu peinado son las flores, que pueden ir en modo corona o pasador, y que son perfectas para bodas al aire libre y vestidos de estilo boho. Además, no creas que está limitadas a las bodas de primavera o verano, ya que si eliges flores otoñales o invernales para tu peinado, serán perfectas también en esas estaciones y supondrán una forma estupenda de añadir un toque de romanticismo a tu look.