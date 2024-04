Los mejores peinados para invitadas de bautizo: tips y recomendaciones de experto para no fallar en tu próximo evento

Cuando recibimos una invitación a un bautizo lo primero en lo que pensamos es en el look de invitada, y en los quebraderos de cabeza que eso nos puede provocar. Pero, ¿qué hay del peinado? No siempre le damos la importancia que requiere y ahí puede estar la clave para que un estilismo consiga el sobresaliente. Melena suelta, semirecogido, coleta baja, trenza estilo corona... Las propuestas son múltiples, aunque no todas aptas para las menos mañosas, desde Woman hemos recopilado las claves para triunfar con el peinado de invitada a bautizo este 2024 con la ayuda de expertos en cuidado capilar. ¡Imposible fallar"