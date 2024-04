Los 7 pendientes que elevarán tus looks de invitada y vas a querer tener en tu joyero

De colores, en clave maximalista, diseños desmontables, brillantes, de pedrería... He aquí una selección de pendientes perfectos para tus looks de invitada, sea boda, comunión o bautizo. Pendientes capaces de marcar la diferencia y que será imposible dejar pasar, sobre todo si eres amante de la moda y concretamente de la joyería. Si todavía no tienes el outfit pensado, estos complementos podrían ser incluso el eje central en el que gire el resto de propuestas.