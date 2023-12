Cómo cuidar el pelo: hábitos y recomendaciones para mantener la melena en estado perfecto

Si queremos mantener nuestra melena en perfecto estado, evitar la sequedad y el siempre odiado encrespamiento es vital seguir una rutina capilar correcta, establecer unos hábitos y seguirlos cada día. Un error habitual, quizás el más frecuente entre jóvenes y no tan jóvenes, es no prestar la misma atención a todas las partes el cabello, y centrarnos solo en una o en algunas de ellas. Es igual de relevante la cutícula como el cuero cabelludo -determinante para no acabar desarrollando algún tipo de problema como pitiriasis, dermatitis o picores- o el peinado.