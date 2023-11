Mechas balayage en cabello liso: los tipos que más favorecen y cómo mantener el color

A día de hoy son múltiples las alternativas que tenemos al alcance para cambiar el look, concretamente el tono y brillo de nuestro cabello. Sobre todo si no buscamos un giro de 180º, sino algo más sutil. Los baños de color, los matices o las mechas se alzan como las opciones más buscadas, siendo posiblemente las conocidas como balayage las que se sitúen en lo alto del ranking. ¿El motivo? Gracias a esta técnica capilar conseguiremos incrementar la luminosidad del cabello y al mismo tiempo un efecto degradado sutil que consigue que dicha transición de color sea de todo menos llamativa. Sin embargo, como bien es sabido, este resultado no es el mismo en todos los cabellos, debemos tener en cuenta la densidad, el corte y por supuesto el tipo, por eso en este artículo vamos a centrarnos en las mechas balayage en cabellos lisos, qué tipos son las más acertadas y cómo mantener el resultado perfecto con el paso del tiempo.