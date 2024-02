Cómo quitarte años de un plumazo (o los efectos antiedad de un buen flequillo)

Decía Carolina Herrera que «a cierta edad, las mujeres deberían cortarse el pelo». Y, aunque no podemos estar en absoluto de acuerdo con esta frase de la diseñadora, sí que hay una zona específica a la que puede aplicarse esta máxima sin connotaciones peyorativas. Y es que, cortarse un buen flequillo, puede tener un efecto antiedad inmediato. ‘Celebrities’ que ya han pasado los 50 y de la talla de Heidi Klum, Sandra Bullock o, más recientemente, Julia Roberts, no han dudado en echar mano de la tijera para quitarse de un plumazo unos cuantos años de encima. Eso, por no decir que, además, se alza como una tendencia clave para el 2024 que acaba de arrancar.