Julia Roberts deslumbra en los Critics Choice Awards 2023 con un sofisticado vestido de Schiaparelli

Para el peinado, Julia Roberts se decantó por la naturalidad y decidió dejar larga melena castaña al aire, con raya en el medio y marcada únicamente con ligeras ondas que le aportaban volumen y movimiento. El maquillaje, tal y como sucedía hace tan solo unos días en los Globos de Oro, seguía la técnica del 'make up no make up' y dejando el rostro limpio, hidratado y luminoso, tan solo ponía atención en la mirada, con un sencillo 'eyeliner' en negro y máscara de pestañas, y en los labios donde un sutil tono rosa nude era el protagonista.