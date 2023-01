Cate Blanchett, Anya Taylor Joy y Elle Fanning encabezan la lista de las mejor vestidas de los Critics Choice

Si bien nos encanta el estilismo de la actriz también cuando está lejos de las 'red carpets', nadie duda de que es una de las más observadas cuando se encuentra en una de ellas. Tanto es así que se echó mucho en falta su presencia en la gala de los Globos de Oro, que tuvieron lugar en la madrugada del pasado 10 de enero. Por causas que no han trascendido, la actriz no pudo acudir a este evento, en el que estaba nominada en la categoría de Mejor actriz y que ganó por cierto, pero no ha querido perderse la gala de los Critics' Choice Awards, que entrega la Broadcast Film Critics Association.