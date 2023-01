Las ausencias de los Globos de Oro 2023: Zendaya, Cate Blanchett, Amanda Seyfried… ¿por qué no han asistido si han ganado?

Aunque estos pequeños cambios han bastado para renovar su millonario contrato con la NBC tras el ‘castigo’ del año pasado (los derechos de emisión de la gala ascienden a 60 millones de dólares), no parecen terminar de convencer a las voces más críticas con la organización. Es el caso de Brendan Fraser, el único que rechazó la invitación formalmente pese a estar nominado (por 'The Whale') en esta edición. En plena era del #MeToo, el actor desveló que el que fuera presidente de la HFPA, Philip Berk, había abusado sexualmente de él en un evento en 2003, lo que le mantuvo apartado de la primera línea del cine durante años y explica que no se haya presentado a la cita ni tenga intención de hacerlo en el futuro.