Si tienes la piel morena, estos son los colores de pelo que más te favorecen y vas a querer pedir en la peluquería

¿Quieres cambiar de look y refrescar tu melena? ¿Estás aburrida de mantener tu color de cabello y buscas una alternativa efectiva que te haga sentir bella y estilosa? El primer paso para acertar con el color de pelo es poner atención en nuestra piel, en las facciones. No es lo mismo una piel clara con subtono frío que una oscura con subtonos cálidos y, por lo tanto, no les quedan bien los mismos tintes o mechas. Por ello, para evitar cualquier error es recomendable ponerse en manos de expertos y que ellos mismos te aconsejen sobre cuál sería la mejor opción. "Elegir el color de pelo que mejor favorece puede ser una decisión complicada, pero conocer algunos principios básicos sobre cómo los tonos de cabello interactúan con diferentes colores de piel puede ayudar a tomar la mejor decisión", explicaban recientemente los expertos de Alfaparf Milano a Woman, a la vez que señalaban la relevancia el subtono de la piel (frío, cálido o neutro) a la para encontrar el color de pelo perfecto, así como de otras facciones como el color de ojos.