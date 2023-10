Cómo peinarse la media melena: tips de experto para mantener intacto este corte de pelo

Así que, si finalmente has decidido aventurarte a la media melena o, si por el contrario, ya contabas con este corte y deseas mantenerlo en el tiempo, debes de saber que una de las mejores noticias es que a diferencia de otros cortes de pelo, como por ejemplo el pixie o el 'shaggy', donde los cuidados son constantes si no queremos evitar dar un aspecto dejado, “la media melena tiene una rutina de cuidado convencional, no necesita cuidados extra, ya que, su crecimiento natural es agradable", afirma la experta de Jean Louis David. ¿Una recomendación profesional? "Utilizar productos térmicos de protección contra el calor en caso de que la melena sea sometida a alisados o rizados con frecuencia. De esta manera garantizaremos que las puntas y el resto de la melena se mantengan protegidas durante más tiempo”, nos explica.