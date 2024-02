Los 7 mejores sérums para presumir de una piel firme durante más tiempo y cómo sacarles el máximo partido

No te equivoques, no debes notar la aparición de arrugas en el rostro o la sensación de flacidez propia del paso del tiempo para incorporar el sérum en tu rutina de 'skincare'. La clave de este producto es que consigue hidratar, aportar luminosidad a la cara y al mismo tiempo prevenir esa aparición de los primeros signos de la edad o, en su defecto, ralentizar este proceso. "Todas las pieles se pueden beneficiar de un suero o sérum", apunta Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza; la clave, como ella misma apunta, está en elegir el adecuado según las necesidades de cada una, "en hacerse con aquel cuya formación más nos pueda beneficiar según el estado de nuestra piel". Por ejemplo, "si tienes la piel muy seca, puedes potenciar la hidratación con un suero de ácido hialurónico, o, si lo que la notas es que está envejecida, puedes tratarlas con ingredientes antiedad como los retinoides o los péptidos", señala la experta. Dar con el mejor sérum para la piel, que no tiene por qué ser el mismo que tu amiga, hermana o madre -y posiblemente no lo sea- ayudará notablemente a la salud de tu rostro. Una vez lo añadas a tu neceser, no podrás dejar de usarlo.