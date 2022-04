Maquillajes (muy fantasía) vistos en Coachella que inspirarán tus 'beauty looks' en festivales y fiestas

'Strass', 'eyeliners' neón y peinados de lo más festivaleros, así han sido las tendencias de belleza de Coachella 2022.

Tamara Conde

Si los 'looks' que habíamos visto en Coachella ya nos habían fascinado, los maquillajes no han sido para menos. Después de dos años de parón por la pandemia, el Coachella 2022 se ha celebrado por todo lo alto y ha dado que hablar por múltiples razones, pero ninguna negativa.

Artistas conocidos mundialmente como Harry Styles o Billie Eilish se han subido a los escenarios de Palm Springs y los asistentes los han disfrutado vistiendo con tendencias de lo más festivaleras, como los flecos y el 'crochet'. Además, la tan esperada retirada de la mascarilla ha permitido que las 'celebrities' e 'influencers' luzcan maquillajes muy trabajados y llamativos. Dando prioridad a la mirada, hemos podido apreciar 'make ups' de lo más atrevidos, a conjunto con los 'oufits'.

La 'it girl' Leonie Hanne ha sido una de las más explosivas, con 'looks' en los que han primado las transparencias y la pedrería. Tendencia que han compartido tanto los 'outfits' como los maquillajes, la de los brillos y 'strass', y que la alemana ha querido enseñar por redes, junto con sus peinados, pues no pasan para nada desapercibidos.

En la misma línea han estado el resto de los 'make ups' de nuestras 'influencers' favoritas. La pedrería ha primado por encima de todo, siguiendo la estética de 'Euphoria', fenómeno con el que continuó 'Élite' y que ahora llega a nuestros círculos más cercanos. Y que sirva de inspiración para tu próxima fiesta, pues este tipo de maquillajes logran darle un toque distinto a tus 'looks' más básicos y que la atención se centre en la mirada.

Los 'eyeliners' infinitos y las sombras neón han sido otras de las opciones para darle todo el protagonismo a los ojos, aunque en algunas ocasiones, los peinados lo han eclipsado. Los peinados son otra manera de darle personalidad al 'look', y en Coachella han reinado las ondas de sirena, las trencitas con argollas y las joyas capilares. Para aquellas que quieren lucir una melena extra larga, las ondas son la opción perfecta. Las trencitas (que son tendencia festivalera total) le dan un toque desenfadado y juvenil al look, mientras que las joyas capilares (de nuevo, pedrería), han sido ya protagonistas de alfombras rojas, bodas e incluso del 'street style'.

- El maquillaje inspirado en 'Euphoria' de Chiara Ferragni que vas a querer probar sí o sí

- La marca española que se ha colado en Coachella (además de Zara) y que tú desearás llevar este verano

En cuanto a moda y 'beauty' se refiere, Coachella es el festival donde todo vale, la ocasión perfecta para atreverse. Pero como nos pilla un poco fuera de alcance, habrá que probar todas estas tendencias en nuestros festivales y fiestas más cercanas, que ya están a la vuelta de la esquina.