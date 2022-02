El maquillaje inspirado en 'Euphoria' de Chiara Ferragni que vas a querer probar sí o sí

Original, favorecedor y, sobre todo, muy fácil de recrear en casa. Atrévete con este maquillaje que queda bien a todos el mundo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Son muchas las cosas que nos gustan de 'Euphoria', pero sin duda una de las principales es que es una fuente de inspiración continua en lo que a maquillajes diferentes y originales se refiere. Sin embargo, no todos son muy sencillos de adaptar a cada estilo concreto, ni de recrear en casa tú sola sin ayuda de un maquillador profesional. Por eso, en cuanto hemos visto el lookazo que ha llevado Chiara Ferragni a la semana de la moda de Nueva York, no hemos dudado en compartirlo contigo porque, no solo está inspirado en la serie de moda, sino que además es súper fácil de hacer y queda bien a absolutamente todo el mundo.

Y es que, como puedes ver en la segunda imagen, se trata de un look muy natural pero con una vuelta de tuerca en los ojos, donde ha colocado pequeños cristalitos que dan luz a la mirada y se convierten en los protagonistas del maquillaje.

Cómo hacerlo en casa

En primer lugar, prepara y maquilla la piel como lo harías para cualquier maquillaje, intentando dejar un acabado natural y muy jugoso en el rostro gracias a una buena hidratación y una buena elección de base de maquillaje, corrector, colorete e iluminador. A continuación, peina las cejas hacia arriba y fíjalas con gel para permanezcan en su sitio sin moverse todo el día. En cuanto a los ojos, aplica una prebase de sombras por todo el párpado para unificar el tono y disimular pequeñas venitas e imperfecciones y delinea a ras de las pestañas con un lápiz negro, eyeliner líquido o en gel o incluso sombra negra (lo de menos es el método, ya que buscamos un resultado concreto y como llegues a él solo depende de ti).

Llega el momento de aportar luz a la mirada, y para ello aplica un poco de iluminador en el lagrimal y, a continuación, empieza a aplicar los cristales. Para que queden pegados solo tendrás que utilizar pegamento de pestañas postizas, ya que al ser pequeños y no pesar nada, no es necesario un pegamento especial. Por último, aplica una capa generosa de máscara de pestañas, ¡y listo!

Es un look ideal para una noche de fiesta, en la que quieras optar por algo diferente y original pero sin que sea tan extravagante como para que te sientas disfrazada.