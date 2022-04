Los looks más explosivos de Coachella 2022 son estos y los ha llevado Leonie Hanne

La 'influencer' alemana ha triunfado por redes sociales con los conjuntos que ha elegido para el festival más esperado del año.

Tamara Conde

Tras dos años de parón por la pandemia, el festival favorito de las 'celebrities', Coachella, ha vuelto por todo lo alto dejándonos con una recopilación de 'looks' festivaleros de lo más llamativos. Entre ellos, han destacado tendencias que ya habíamos podido ver en otras alfombras rojas y pasarelas y que esperábamos encontrarnos en nuestras pantallas. Algunas como las botas cowboy, los flecos o el crochet han estado presentes en los conjuntos de las invitadas de este evento tan esperado. Sin duda, los 'looks' de Coachella no se caracterizan precisamente por su sencillez, sino por todo lo contrario. Leonie Hanne, ha sido una de las más explosivas, luciendo transparencias, 'naked dresses' y mallas con pedrería, entre otros.

La 'influencer' y modelo alemana no suele dejarnos indiferentes en cuanto a moda ser refiere. Allá donde va, consigue dejarnos boquiabiertos con las prendas que luce y cómo lo hace. Y Coachella no iba a ser menos. Inauguró el festival con este 'total look' de Dior, un conjunto de color beige formado por una falda de corte 'midi' estilo rejilla y una malla de cristales que le cubre todo el torso como pieza superior. Todo esto junto con el increíble maquillaje de pedrería (a la cual ha recurrido para todos sus 'make-ups') y un bolso y zapatos también de la casa parisina.

Y no por ser el primer día fue el único en el que Leonie Hanne arrasó. A lo largo de las siguientes jornadas, hemos podido ver a través de su perfil de Instagram 'looks' igual de rompedores (o incluso más) de la mano de marcas como Gucci, Schutz o la estadounidense Area.

El último con el que nos ha sorprendido ha sido este vestido de Area, una marca neoyorquina que destaca por sus brillantes, la pedrería y las transparencias. Todo esto es lo que caracteriza al vestido de Leonie, que junto con una mochila plateada de Channel y unas clásicas Dr. Martens (que también se han llevado mucho en este Coachella) ha completado su 'look' a la perfección. Los pendientes de mariposa y el maquillaje, también han incluido pedrería. Todo un imprescindible para la alemana.

'Total looks' con flecos, estampados retro a lo años 70 y peinados sencillos con trenzas han sido otras de las opciones a las que la 'influencer' ha recurrido para convertirse, una vez más, en el centro de todas las miradas.