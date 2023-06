El llamativo cambio de look de Jennifer Lopez: así es su corte de pelo que te quita años de encima

Jennifer Lopez no es muy dada a las transformaciones capilares. Puede experimentar con diferentes peinados y se atreve a tirar de extensiones o pelucas cuando la ocasión lo requiere, pero lo de meter la tijera no va mucho con ella. Lo suyo es fidelidad absoluta por su característica larga melena castaña. Por eso nos ha sorprendido tanto el cambio de look que acaba de dar a su cabello para el comienzo del verano.