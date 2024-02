Dieta blanda: qué debes tener en cuenta, cuáles son sus beneficios y cómo seguirla de la forma adecuada

"Principalmente, se reducen aquellos alimentos y bebidas que puedan actuar como agentes 'agresores', es decir, que al llegar al estómago o al intestino le suponga mucho esfuerzo o que pueda ser un irritante o un potenciador del estado de inflamación y, por tanto, de malestar", explica. "Se debe evitar en la mayoría de los casos el café y el té, los refrescos y productos ultraprocesados (exceso de presencia de azúcares y harinas refinadas, así como de grasas de mala calidad), las frutas (se optan por algunas más concretas) y verduras más fibrosas (eliminar las verduras más crudas o más duras, como los espárragos o las alcachofas), en algunos casos se limita el consumo de integrales o de legumbres", apunta la experta en nutrición, a la vez que matiza que no hay un patrón fijo y que "la eliminación o restricción siempre se basará en función de estado del paciente, por tanto, no hay siempre un modelo 'exacto' para todo el mundo, ya que hay que tener en cuenta el porqué se aplica este sistema o si puede tener otras alteraciones como intolerancias, alergias, etc.".