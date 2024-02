Dieta antiinflamatoria: qué es, para qué sirve y qué alimentos incluye

Esa sensación de hinchazón abdominal que muchas veces se produce tras la ingesta de comida puede deberse a múltiples factores como la retención de líquidos o diversas intolerancias, aunque en su mayoría está relacionada directamente con la alimentación. No solo por un consumo excesivo, no es tanto la cantidad de lo que comes como qué ingredientes tomas y de qué forma. Por eso, cada vez es más habitual ver a quienes buscan hacerle frente con una dieta antiinflamatoria. "Es aquella que se enfoca en consumir alimentos ricos en antioxidantes y grasas saludables que ayudan a reducir la inflamación del organismo y que contienen nutrientes con propiedades antiinflamatorias", apunta Lucía Altozano, farmacéutica titular de Skinpharmacy Jorge Juan 34, y experta en cuidado facial y antiaging, que pone el foco en el objetivo principal de este régimen, "promover la salud a largo plazo".