¿Por qué los dermatólogos prefieren que uses un protector solar a diario en vez de productos de belleza con SPF?

Poco a poco mejoran los hábitos al sol, y el protector ya se ha generalizado como un must have del neceser de vacaciones. Sin embargo, para muchas personas todavía sigue siendo un cosmético de campo y playa, limitado a los meses de verano, obviando que el daño solar se produce todos los días del año, tanto en la ciudad como en la montaña, en la calle y en casa… La fotoprotección previene el envejecimiento precoz y refuerza las funciones defensivas de la piel frente a la radiación diaria, pero el uso regular de los protectores aún no está tan interiorizado. La clásica falta de cosmeticidad de estos productos (hoy ya superada por la mayoría de las firmas) está detrás de la reticencia de muchas personas a usar un fotoprotector a diario, optando, en el mejor de los casos, por cremas y maquillaje con SPF. Una forma quizás de acallar conciencias, pero que para los dermatólogos no es comparable, cuestionando la verdadera eficacia de estos productos. Puede que las cremas hidratantes y maquillajes con SPF proporcionen una primera línea de defensa, pero confiar únicamente en ellos es como construir un castillo de arena en medio de un temporal.