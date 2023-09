Si quieres tener unas pestañas de infarto a partir de los 40, más vale que sigas estos pasos

Si acabas de cumplir 40 o ya has sobrepasado esta edad, es probable que tengas una rutina de ‘skincare’ más que organizada. Puede que realices bien todos los pasos e, incluso, que seas capaz de hacerlo en el orden correcto y que utilices los productos adecuados, teniendo en cuenta tus necesidades. Sin embargo, estamos seguras de que te estás dejando algo. Es más, probablemente, hay una zona a la que no estás prestando la atención que se merece. Efectivamente, nos referimos a tus pestañas. Y es que, con el paso de los años, éstas tienden a debilitarse y van perdiendo densidad, y esto es algo que podemos evitar fácilmente si las cuidamos debidamente. Tratarlas para que estén sanas y fuertes es siempre fundamental, pero es una necesidad imperiosa cuando se tiene más de 40. Desmaquillarlas siempre y protegerlas del sol son dos obviedades que, casi todas, cumplimos, pero no basta con ello. Así que, te recomendamos que sigas estos pasos para mantener unas pestañas de infarto, tengas los años que tengas.