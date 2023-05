No maltrates tus pestañas, son más importantes de lo que piensas (y no solo para la belleza de tus ojos)

Las pestañas están de moda. No es para menos, son fundamentales para dar vida a la mirada y potenciar la belleza de tus ojos. Las queremos largas, densas y curvadas… Son una poderosa arma de seducción, y por eso, si la naturaleza no ha sido lo especialmente benévola con ellas, no dudamos en maquillar, poner extensiones o añadir pestañas postizas para sacar todo el partido a su atractivo. Pero no están ahí para eso. “Las pestañas tienen una función estética indudable. Pero su importancia va más allá, ya que protegen el ojo de la entrada de agentes dañinos y del sol. Incluso inducen el acto reflejo del parpadeo cuando algo está muy cerca. Por ello, cuidar de las pestañas es cuidar de la salud del ojo”, explican desde el equipo de Belcils. En efecto, junto a las cejas, constituyen una segunda barrera protectora dinámica, ya que al cerrar o guiñar los ojos evitan que les entre polvo o sudor, resguardándoles también del viento o la lluvia. A pesar de sus beneficios para el bienestar ocular, solemos limitarnos a considerar su valor estético, relegando o incluso sacrificando su salud.