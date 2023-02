Las mejores máscaras de pestañas para lucir una mirada intensa y con volumen

La máscara de pestañas Better Than Sex cuenta con una fórmula que da grosor, alarga y riza las pestañas tras aplicar una sola capa para conseguir un volumen increíblemente seductor y un efecto espectacular. Con la máscara de pestañas de prestigio más vendida en Estados Unidos, Better Than Sex, conseguirás unas pestañas de infarto cada vez que la uses.