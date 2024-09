Cómo elegir (sin fallar en el intento) la mejor crema antiarrugas

Otra de las grandes incógnitas es su compatibilidad con la hidratante o sus semejanzas. "Siempre que una crema sea hidratante será antiarrugas porque siempre que una crema hidratante nos va a ayudar a tener a piel más repulpada, por tanto, se minimiza el aspecto de las arrugas, que se ve más rellena", resalta Marta Agustí, directora técnica de Omorovicza. "Sí es cierto que muchas cremas antiarrugas tratan problemas más específicos de la edad, como las manchas, la flacidez o las finas líneas, con antioxidantes como la vitamina C, la niacinamida, los derivados del cobre, los retinoides, los péptidos o el DMAE, por poner algunos ejemplos. No obstante, cuando usemos una crema antiedad, lo normal es que esta ya ejerza por sí misma de hidratante a la vez y no necesitemos más cremas", apunta la experta.