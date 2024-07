La crema de Mercadona que disimula el vello visible en minutos y cuesta menos de 4 euros

El tema del vello para muchas es un quebradero de cabeza. Te crece muy rápido y, además, muy oscuro, por lo que deshacerte de él es casi misión imposible. Casi desde la adolescencia llevas luchando contra todos ellos, ya que sin estos te sientes más cómoda. Es más, puede que en algún momento de tu vida hayas incluso tenido hasta algún pequeño complejo con los pelos y por eso estás siempre buscando remedios para la depilación de las zonas más visibles. Sin embargo, hay zonas que no te atreves a depilar, como la zona de los brazos, pero para todo hay solución y no, no hace falta que te depiles, ya que puedes disimularlos en menos de 10 minutos.