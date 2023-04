Descubre la técnica para lucir el corte bob a capas que rejuvenece

Sabemos bien que en muchas ocasiones te has pensado dos veces si hacerte capas o no en tu visita a la peluquería. Pero terminas por rechazar esa opción por no saber manejar o peinar este tipo de melenas. Te fascina ver cómo le queda el corte a capas a tus celebrities favoritas y lo cierto es que lucir ese corte desenfadado diariamente es mucho más fácil de lo que piensas. Todo está en conocer la técnica que recomiendan los expertos. Porque sí, para conseguir un look despeinado y desenfadado a lo más puro 'street style' depende de muchos factores, entre los que destacan las capas, productos para dar forma y toda tu destreza.