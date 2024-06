Clara Chía le copia las mechas babylights a la princesa Leonor

No cabe duda de que Clara Chía se ha convertido en un auténtico referente en el mundo de la moda. Desde que comenzó su relación con el ex futbolista Gerard Piqué y sus apariciones públicas se hicieron más frecuentes, la joven catalana atrae todas las miradas dondequiera que va, y muchas veces, el motivo principal es su estilo. Con un look atemporal, chic y minimalista, con toques de lujo discreto, la novia del futbolista nos brinda auténticas lecciones de estilo de manera habitual.