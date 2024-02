Angelina Jolie se suma a la tendencia capilar que piden las mujeres de más de 40 años este 2024

Hace unos días hemos visto a la famosa actriz por las calle de Nueva York con un importante cambio capilar y que no es otro que un color más claro todavía y con el que nos adelanta la que será una de las grandes tendencias en coloración de esta primavera 2024, especialmente en las mujeres de más de 40 años. No podemos olvidar que el color de nuestro cabello, no solo refleja nuestra personalidad, sino que también tiene un impacto significativo en cómo nos perciben los demás. Estas asociaciones no son meras coincidencias, ya que son muchos los estudios que han demostrado que ciertos tonos de cabello pueden influir en nuestra percepción de la edad. Así, al optar por un tono más adecuado a nuestro tipo de piel y estilo personal puede ser una estrategia efectiva para restar años a nuestra apariencia.