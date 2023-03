El esperado regreso de las mechas californianas

Estas mechas, que reciben su nombre a partir del cabello de los surfistas de California, el cual muestra un aspecto aclarado por el sol, hacen que el cabello se vea más vivo y tenga unos reflejos impresionantes que no pasan desapercibidos. Su gran ventaja es que las raíces no se convierten en un problema y no supone un cambio de look muy drástico. Además, ¡quedan bien tanto en pelo largo como en corto!