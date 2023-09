Ejercicios para las lumbares o cómo aliviar el dolor de espalda más común entre la población

Las horas y horas que pasamos frente al ordenador y por ende, y de forma generalizada, el uso de sillas que no son adecuadas para una buena postura de la espalda, no calentar cada vez que realizamos deporte o no realizar los estiramientos adecuados, sin mencionar el estrés, pueden provocar continuos dolores, sobre todo en la zona lumbar. ¿El motivo? Las lumbares, es decir, las vértebras de la zona lumbar, tienen la responsabilidad de sustentar al resto de la espalda, de ahí que carguen con más "peso", en el sentido más literal de la palabra. Por ello, realizar ejercicios enfocados en las lumbares se convierte en prácticamente una obligación si queremos evitar lumbalgias aumentar la flexibilidad de esta zona y, al mismo tiempo, fortalecerla para aliviar los dolores.